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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1006100710081009

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:56

  Hack-Stock написав:
  jay2004 написав:ОЛХ-доставка идёт как интернет-покупка или p2p?

п2п
prom.ua туда же :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:15

Фора надіслала, хто дружить..


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До зустрічі в Фора!(wink2)
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Зміна тарифів в обслуговуванні рахунків з 01.08.2020

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411347/
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:27

Хех, куда вже дальше!?!?

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... 082020.pdf

депозити ще нижче :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:53

Коллеги, кто в июне подключил смс-информирование, подтвердите, что оно действительно теперь бесплатно. В первый день июля с вас 15 грн не сняли?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:54

serzh підтверджую
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:32

serzh да, впервые не сняло 15 грн
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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  #<1 ... 1006100710081009
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