|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:57
duvr100 отображается только при выплате
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1579
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:14
Оказываеся Фора имеет такое же приложение как Сильпо! 5% бонусов, 10% спец предложение и 5% кешбек. Придется начать туда топать, хоть и неблизко.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:18
Slx
В Форе все дороже чем в Сильпо, зачем она вообще нужна?
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:26
Фора масєнька, її куди завгодно пхають. Біля мене довго 2шт було
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8466
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:57
chipmunk
у меня рядом нету, так бы сходил на разведку.. хотя 5 сильпо в пешей доступности есть
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1579
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:21
omb
Фоззи-Фора-Сильпо
Ассортимент и цены по убыванию, цена по возрастанию соответственно.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:24
ukrprom2014 написав:omb
Фоззи-Фора-Сильпо
Ассортимент и цены по убыванию, цена по возрастанию соответственно.
Цена получается и по убыванию и по возрастанию.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1310
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:30
ingtrans таки да, сейчас наврядли найдется самый дешёвый магазин по всем параметрам... Только что в пикендгоу не пробился штрихкод, писало нету в магазине... Печаль, думал это они давно победили
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1579
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|