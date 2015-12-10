|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:57
duvr100 отображается только при выплате
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Оказываеся Фора имеет такое же приложение как Сильпо! 5% бонусов, 10% спец предложение и 5% кешбек. Придется начать туда топать, хоть и неблизко.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:18
Slx
В Форе все дороже чем в Сильпо, зачем она вообще нужна?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Фора масєнька, її куди завгодно пхають. Біля мене довго 2шт було
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:57
chipmunk у меня рядом нету, так бы сходил на разведку.. хотя 5 сильпо в пешей доступности есть
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:21
omb
Фоззи-Фора-Сильпо
Ассортимент и цены по убыванию, цена по возрастанию соответственно.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:24
Цена получается и по убыванию и по возрастанию.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:30
ingtrans таки да, сейчас наврядли найдется самый дешёвый магазин по всем параметрам... Только что в пикендгоу не пробился штрихкод, писало нету в магазине... Печаль, думал это они давно победили
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А какая политика банка по выдаче кредитных карт, кто знает?
Первый раз попробовал открыть из спортивного интереса - отказали. Ну ладно, пошел в Аваль - там открыли.
Второй раз попробовал при получение зп карты - чтобы два раза не ходить. Снова нет.
Третий раз менеджер меня неделю обхаживала - приходите,откроем. Нашел время - пришел. Снова нафиг(((
Если не открывают людям со стороны - ок, только зачем из банка тогда названивали.
Доход заявляю большой, работа официальная.
Я уже думаю, может какой-то из телефонов, которые я оставляю в черной базе?
Кто что думает?
Спасибо
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:43
Сибас исторически негусто выдавал кредитки. А После выхода из короны многие банки в принципе прикрутили скоринг.
Сибас кредитки выдает в 99% своим действующим клиентам с историей поступлений по счету не менее 6 месяцев, либо бывшим заёмщикам по кеш/пос кредитам с Хорошей Кредитной историей. Высокий доход это далеко не первый фактор.
Звонки сотрудников отделений поступают по базам , которые им подливает маркетинг отдел. В этой базе клиенты уже прогнаны по прескорингу, исходя из данных внутренней базы. Уже в отделении клиента снова прогоняют по скорингу и кредитным бюро.
Ищите ответ на ваш вопрос в кредитной истории.
З.Ы. Сибас даже жирным юрлицам может автоматов отказать в рассмотрении кредитной заявки, если у кого-то из собственников компании была просрочка более 10дней по личным кредитам в других банках за прошедшие 5лет. Жёстко и качественно отбирают себе клиентов в кредитный портфель.
|