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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1008100910101011>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:57

duvr100 отображается только при выплате
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1581
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Оказываеся Фора имеет такое же приложение как Сильпо! 5% бонусов, 10% спец предложение и 5% кешбек. Придется начать туда топать, хоть и неблизко.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 662
З нами з: 23.07.18
Подякував: 196 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:18

Slx
В Форе все дороже чем в Сильпо, зачем она вообще нужна?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1769
З нами з: 09.03.14
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Фора масєнька, її куди завгодно пхають. Біля мене довго 2шт було
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8466
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Подякував: 487 раз.
Подякували: 531 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:57

chipmunk у меня рядом нету, так бы сходил на разведку.. хотя 5 сильпо в пешей доступности есть :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:21

omb
Фоззи-Фора-Сильпо
Ассортимент и цены по убыванию, цена по возрастанию соответственно.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1769
З нами з: 09.03.14
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:24

  ukrprom2014 написав:omb
Фоззи-Фора-Сильпо
Ассортимент и цены по убыванию, цена по возрастанию соответственно.

Цена получается и по убыванию и по возрастанию. :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлень: 1310
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:30

ingtrans таки да, сейчас наврядли найдется самый дешёвый магазин по всем параметрам... Только что в пикендгоу не пробился штрихкод, писало нету в магазине... Печаль, думал это они давно победили
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1581
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А какая политика банка по выдаче кредитных карт, кто знает?
Первый раз попробовал открыть из спортивного интереса - отказали. Ну ладно, пошел в Аваль - там открыли.
Второй раз попробовал при получение зп карты - чтобы два раза не ходить. Снова нет.
Третий раз менеджер меня неделю обхаживала - приходите,откроем. Нашел время - пришел. Снова нафиг(((
Если не открывают людям со стороны - ок, только зачем из банка тогда названивали.
Доход заявляю большой, работа официальная.
Я уже думаю, может какой-то из телефонов, которые я оставляю в черной базе?

Кто что думает?
Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:43

  Shaman написав:А какая политика банка по выдаче кредитных карт, кто знает?
Первый раз попробовал открыть из спортивного интереса - отказали. Ну ладно, пошел в Аваль - там открыли.
Второй раз попробовал при получение зп карты - чтобы два раза не ходить. Снова нет.
Третий раз менеджер меня неделю обхаживала - приходите,откроем. Нашел время - пришел. Снова нафиг(((
Если не открывают людям со стороны - ок, только зачем из банка тогда названивали.
Доход заявляю большой, работа официальная.
Я уже думаю, может какой-то из телефонов, которые я оставляю в черной базе?

Кто что думает?
Спасибо


Сибас исторически негусто выдавал кредитки. А После выхода из короны многие банки в принципе прикрутили скоринг.
Сибас кредитки выдает в 99% своим действующим клиентам с историей поступлений по счету не менее 6 месяцев, либо бывшим заёмщикам по кеш/пос кредитам с Хорошей Кредитной историей. Высокий доход это далеко не первый фактор.

Звонки сотрудников отделений поступают по базам , которые им подливает маркетинг отдел. В этой базе клиенты уже прогнаны по прескорингу, исходя из данных внутренней базы. Уже в отделении клиента снова прогоняют по скорингу и кредитным бюро.
Ищите ответ на ваш вопрос в кредитной истории.

З.Ы. Сибас даже жирным юрлицам может автоматов отказать в рассмотрении кредитной заявки, если у кого-то из собственников компании была просрочка более 10дней по личным кредитам в других банках за прошедшие 5лет. Жёстко и качественно отбирают себе клиентов в кредитный портфель.
STIGA
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