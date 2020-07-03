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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1008100910101011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:48

  STIGA написав:
  Shaman написав:А какая политика банка по выдаче кредитных карт, кто знает?


Сибас исторически негусто выдавал кредитки. А После выхода из короны многие банки в принципе прикрутили скоринг.
Сибас кредитки выдает в 99% своим действующим клиентам с историей поступлений по счету не менее 6 месяцев, либо бывшим заёмщикам по кеш/пос кредитам с Хорошей Кредитной историей. Высокий доход это далеко не первый фактор.

Звонки сотрудников отделений поступают по базам , которые им подливает маркетинг отдел. В этой базе клиенты уже прогнаны по прескорингу, исходя из данных внутренней базы. Уже в отделении клиента снова прогоняют по скорингу и кредитным бюро.
Ищите ответ на ваш вопрос в кредитной истории.

З.Ы. Сибас даже жирным юрлицам может автоматов отказать в рассмотрении кредитной заявки, если у кого-то из собственников компании была просрочка более 10дней по личным кредитам в других банках за прошедшие 5лет. Жёстко и качественно отбирают себе клиентов в кредитный портфель.


посмотрим. а какие кредитные бюро смотрит Укрсиб?
забыл добавить, что идея открыть карту была после того, как их руководство мне расписывало, как у них круто, и надо открыть карту 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, пожалуйста, где можно найти правила/исключения по Cashback у New Card? Действительно насыпают 5% чистыми?
flawyer
 
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  #<1 ... 1008100910101011
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