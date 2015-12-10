Shaman написав:А какая политика банка по выдаче кредитных карт, кто знает?
Сибас исторически негусто выдавал кредитки. А После выхода из короны многие банки в принципе прикрутили скоринг. Сибас кредитки выдает в 99% своим действующим клиентам с историей поступлений по счету не менее 6 месяцев, либо бывшим заёмщикам по кеш/пос кредитам с Хорошей Кредитной историей. Высокий доход это далеко не первый фактор.
Звонки сотрудников отделений поступают по базам , которые им подливает маркетинг отдел. В этой базе клиенты уже прогнаны по прескорингу, исходя из данных внутренней базы. Уже в отделении клиента снова прогоняют по скорингу и кредитным бюро. Ищите ответ на ваш вопрос в кредитной истории.
З.Ы. Сибас даже жирным юрлицам может автоматов отказать в рассмотрении кредитной заявки, если у кого-то из собственников компании была просрочка более 10дней по личным кредитам в других банках за прошедшие 5лет. Жёстко и качественно отбирают себе клиентов в кредитный портфель.
посмотрим. а какие кредитные бюро смотрит Укрсиб? забыл добавить, что идея открыть карту была после того, как их руководство мне расписывало, как у них круто, и надо открыть карту
Shaman написав:А какая политика банка по выдаче кредитных карт, кто знает?
Сибас исторически негусто выдавал кредитки. А После выхода из короны многие банки в принципе прикрутили скоринг. Сибас кредитки выдает в 99% своим действующим клиентам с историей поступлений по счету не менее 6 месяцев, либо бывшим заёмщикам по кеш/пос кредитам с Хорошей Кредитной историей. Высокий доход это далеко не первый фактор.
Звонки сотрудников отделений поступают по базам , которые им подливает маркетинг отдел. В этой базе клиенты уже прогнаны по прескорингу, исходя из данных внутренней базы. Уже в отделении клиента снова прогоняют по скорингу и кредитным бюро. Ищите ответ на ваш вопрос в кредитной истории.
З.Ы. Сибас даже жирным юрлицам может автоматов отказать в рассмотрении кредитной заявки, если у кого-то из собственников компании была просрочка более 10дней по личным кредитам в других банках за прошедшие 5лет. Жёстко и качественно отбирают себе клиентов в кредитный портфель.
посмотрим. а какие кредитные бюро смотрит Укрсиб? забыл добавить, что идея открыть карту была после того, как их руководство мне расписывало, как у них круто, и надо открыть карту
Из руководство - начальник отделения? Они люди подневольные, будут говорить все что им скажут на летучке.