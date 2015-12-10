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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1009101010111012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:40

  Faceless написав:
Shaman написав:
  STIGA написав:Из руководство - начальник отделения? Они люди подневольные, будут говорить все что им скажут на летучке.

Сибас членствует во всех бюро


руководство - чуть выше, члены Правления)))
Лежнин что ли?


возможно))) на божоле нуво в 2019, я, если честно, всех не запомнил :oops:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:21

АТБ

Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?" :?:
serzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:24

  serzh написав:Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?" :?:

Выбор способа оплаты был справа внизу на странице подтверждения заказа. На той же странице, где выбираете дату и время.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

serzh написав:Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?" :?:
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:32

unknownurl
Ага, увидел. Не пойму как в прошлый раз проглядел.
Спасибо!
serzh
 
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  #<1 ... 1009101010111012
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