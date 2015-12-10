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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:40
Faceless написав: Shaman написав: STIGA написав:
Из руководство - начальник отделения? Они люди подневольные, будут говорить все что им скажут на летучке.
Сибас членствует во всех бюро
руководство - чуть выше, члены Правления)))
Лежнин что ли?
возможно))) на божоле нуво в 2019, я, если честно, всех не запомнил
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Shaman
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:21
Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?"
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serzh
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:24
serzh написав:
Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?"
Выбор способа оплаты был справа внизу на странице подтверждения заказа. На той же странице, где выбираете дату и время.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:26
serzh написав:
Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?"
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:32
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Ага, увидел. Не пойму как в прошлый раз проглядел.
Спасибо!
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serzh
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