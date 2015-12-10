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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:40
Faceless написав: Shaman написав: STIGA написав:
Из руководство - начальник отделения? Они люди подневольные, будут говорить все что им скажут на летучке.
Сибас членствует во всех бюро
руководство - чуть выше, члены Правления)))
Лежнин что ли?
возможно))) на божоле нуво в 2019, я, если честно, всех не запомнил
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Shaman
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:21
Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?"
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serzh
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:24
serzh написав:
Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?"
Выбор способа оплаты был справа внизу на странице подтверждения заказа. На той же странице, где выбираете дату и время.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:26
serzh написав:
Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?"
На странице выбора даты
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unknownurl
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:32
unknownurl
Ага, увидел. Не пойму как в прошлый раз проглядел.
Спасибо!
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serzh
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Додано: Суб 04 лип, 2020 23:09
STIGA написав: Shaman написав:
А какая политика банка по выдаче кредитных карт, кто знает?
Первый раз попробовал открыть из спортивного интереса - отказали. Ну ладно, пошел в Аваль - там открыли.
Второй раз попробовал при получение зп карты - чтобы два раза не ходить. Снова нет.
Третий раз менеджер меня неделю обхаживала - приходите,откроем. Нашел время - пришел. Снова нафиг(((
Если не открывают людям со стороны - ок, только зачем из банка тогда названивали.
Доход заявляю большой, работа официальная.
Я уже думаю, может какой-то из телефонов, которые я оставляю в черной базе?
Кто что думает?
Спасибо
Сибас исторически негусто выдавал кредитки. А После выхода из короны многие банки в принципе прикрутили скоринг.
Сибас кредитки выдает в 99% своим действующим клиентам с историей поступлений по счету не менее 6 месяцев, либо бывшим заёмщикам по кеш/пос кредитам с Хорошей Кредитной историей. Высокий доход это далеко не первый фактор.
Звонки сотрудников отделений поступают по базам , которые им подливает маркетинг отдел. В этой базе клиенты уже прогнаны по прескорингу, исходя из данных внутренней базы. Уже в отделении клиента снова прогоняют по скорингу и кредитным бюро.
Ищите ответ на ваш вопрос в кредитной истории.
З.Ы. Сибас даже жирным юрлицам может автоматов отказать в рассмотрении кредитной заявки, если у кого-то из собственников компании была просрочка более 10дней по личным кредитам в других банках за прошедшие 5лет. Жёстко и качественно отбирают себе клиентов в кредитный портфель.
короче, в замануху в Ашан можно не соваться
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cohan
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:45
Подскажите, при доставке олх есть смысл платить или закомисуют? Есть кэшбек?
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:03
Добрый день. Только сейчас прогресс дошел и до меня. Оплатил сегодня Ньюкардом в Сильпо и Велмарте. Подскажите в приложении эти покупки знача как Инши витрати. Кешбек будет в таком случае?
И второй вопрос, про снятие 1грн.от Мастерпасса. Эта сумма вернется? В том же приложении не стоит статус Блокировано.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:31
_PORT_UA написав:
Добрый день. Только сейчас прогресс дошел и до меня. Оплатил сегодня Ньюкардом в Сильпо и Велмарте. Подскажите в приложении эти покупки знача как Инши витрати. Кешбек будет в таком случае?
Вам би крім прогресу тепер ще уважно форум навчитись читати. Хоча б тут viewtopic.php?p=5002670#p5002670
- до речі на тій сторінці ваше повідомлення теж є. Чи ви як у тому анкдоті: "Чукча - не читач"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:37
_PORT_UA написав:
Добрый день. Только сейчас прогресс дошел и до меня. Оплатил сегодня Ньюкардом в Сильпо и Велмарте. Подскажите в приложении эти покупки знача как Инши витрати. Кешбек будет в таком случае?
И второй вопрос, про снятие 1грн.от Мастерпасса. Эта сумма вернется? В том же приложении не стоит статус Блокировано.
У сибаса почти все идет по этой категории. Кешбек платят, если выполнены условия.
1 грн. вернётся.
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