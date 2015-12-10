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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1010101110121013>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:40

  Faceless написав:
Shaman написав:
  STIGA написав:Из руководство - начальник отделения? Они люди подневольные, будут говорить все что им скажут на летучке.

Сибас членствует во всех бюро


руководство - чуть выше, члены Правления)))
Лежнин что ли?


возможно))) на божоле нуво в 2019, я, если честно, всех не запомнил :oops:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:21

АТБ

Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?" :?:
serzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:24

  serzh написав:Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?" :?:

Выбор способа оплаты был справа внизу на странице подтверждения заказа. На той же странице, где выбираете дату и время.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

serzh написав:Коллеги, сделал онлайн-заказ на сайте АТБ, но так и не увидел, на каком этапе можно заплатить картой. Выбора способа оплаты нигде не увидел. В итоге заказ оформился с опцией "Спосіб оплати - Готівкою при отриманні".
Подскажите, "где же у него кнопка?" :?:
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:32

unknownurl
Ага, увидел. Не пойму как в прошлый раз проглядел.
Спасибо!
serzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:09

  STIGA написав:
  Shaman написав:А какая политика банка по выдаче кредитных карт, кто знает?
Первый раз попробовал открыть из спортивного интереса - отказали. Ну ладно, пошел в Аваль - там открыли.
Второй раз попробовал при получение зп карты - чтобы два раза не ходить. Снова нет.
Третий раз менеджер меня неделю обхаживала - приходите,откроем. Нашел время - пришел. Снова нафиг(((
Если не открывают людям со стороны - ок, только зачем из банка тогда названивали.
Доход заявляю большой, работа официальная.
Я уже думаю, может какой-то из телефонов, которые я оставляю в черной базе?

Кто что думает?
Спасибо


Сибас исторически негусто выдавал кредитки. А После выхода из короны многие банки в принципе прикрутили скоринг.
Сибас кредитки выдает в 99% своим действующим клиентам с историей поступлений по счету не менее 6 месяцев, либо бывшим заёмщикам по кеш/пос кредитам с Хорошей Кредитной историей. Высокий доход это далеко не первый фактор.

Звонки сотрудников отделений поступают по базам , которые им подливает маркетинг отдел. В этой базе клиенты уже прогнаны по прескорингу, исходя из данных внутренней базы. Уже в отделении клиента снова прогоняют по скорингу и кредитным бюро.
Ищите ответ на ваш вопрос в кредитной истории.

З.Ы. Сибас даже жирным юрлицам может автоматов отказать в рассмотрении кредитной заявки, если у кого-то из собственников компании была просрочка более 10дней по личным кредитам в других банках за прошедшие 5лет. Жёстко и качественно отбирают себе клиентов в кредитный портфель.


короче, в замануху в Ашан можно не соваться
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, при доставке олх есть смысл платить или закомисуют? Есть кэшбек?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. Только сейчас прогресс дошел и до меня. Оплатил сегодня Ньюкардом в Сильпо и Велмарте. Подскажите в приложении эти покупки знача как Инши витрати. Кешбек будет в таком случае?
И второй вопрос, про снятие 1грн.от Мастерпасса. Эта сумма вернется? В том же приложении не стоит статус Блокировано.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:31

  _PORT_UA написав:Добрый день. Только сейчас прогресс дошел и до меня. Оплатил сегодня Ньюкардом в Сильпо и Велмарте. Подскажите в приложении эти покупки знача как Инши витрати. Кешбек будет в таком случае?

Вам би крім прогресу тепер ще уважно форум навчитись читати. Хоча б тут viewtopic.php?p=5002670#p5002670 - до речі на тій сторінці ваше повідомлення теж є. Чи ви як у тому анкдоті: "Чукча - не читач" ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:37

  _PORT_UA написав:Добрый день. Только сейчас прогресс дошел и до меня. Оплатил сегодня Ньюкардом в Сильпо и Велмарте. Подскажите в приложении эти покупки знача как Инши витрати. Кешбек будет в таком случае?
И второй вопрос, про снятие 1грн.от Мастерпасса. Эта сумма вернется? В том же приложении не стоит статус Блокировано.

У сибаса почти все идет по этой категории. Кешбек платят, если выполнены условия.
1 грн. вернётся.
Son of Sun
 
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