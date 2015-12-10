Додано: Нед 05 лип, 2020 13:03

Добрый день. Только сейчас прогресс дошел и до меня. Оплатил сегодня Ньюкардом в Сильпо и Велмарте. Подскажите в приложении эти покупки знача как Инши витрати. Кешбек будет в таком случае?

И второй вопрос, про снятие 1грн.от Мастерпасса. Эта сумма вернется? В том же приложении не стоит статус Блокировано.

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.