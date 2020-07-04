Ну и где там про блокировку от Мастерпасса и конкретно про Велмарт и Сильпо.
Вы вижу очень категоричен, но если не нравится , пройдите мимо. А не умничайте!
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну и где там про блокировку от Мастерпасса и конкретно про Велмарт и Сильпо.
Вы вижу очень категоричен, но если не нравится , пройдите мимо. А не умничайте!
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:42
Son of Sun , спасибо. Коротко и по существу, буду смотреть как пройдет уже в августе.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:56
А вам треба щоб вас носом ткнули саме у велмарт та сільпо? бо загальну фразу "Але запевняю вас на 100%, що в мене були не тільки по лікпею а й по інших тратах щонайменше з десяток оплат які теж світились як "інші платежі" - серед них розетка, комуналка через некст, щось ще - і усіх їх Укрсіб у підсумку успішно окешбечив" вам зрозуміти важко?
По суті вам Son of Sun написав те саме іншими словами.
Обов'язково скористаюся вашою порадою - бо стільки багаторазово обсмокчених питань повторно на форумі не задає більше ніхто. При цьому судячи з вашого облікового запису на подяку тим хто вам допомагає - ви дуже скупий. Та при цьому ще й невдоволені коли вам пишуть очевидні речі
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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