Додано: Нед 05 лип, 2020 13:38

Ну и где там про блокировку от Мастерпасса и конкретно про Велмарт и Сильпо.

Вы вижу очень категоричен, но если не нравится , пройдите мимо. А не умничайте!

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