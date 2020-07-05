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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1010101110121013

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ну и где там про блокировку от Мастерпасса и конкретно про Велмарт и Сильпо.
Вы вижу очень категоричен, но если не нравится , пройдите мимо. А не умничайте!
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 519
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:42

Son of Sun , спасибо. Коротко и по существу, буду смотреть как пройдет уже в августе.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 519
З нами з: 09.02.14
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:56

  _PORT_UA написав:Ну и где там про блокировку от Мастерпасса и конкретно про Велмарт и Сильпо.

А вам треба щоб вас носом ткнули саме у велмарт та сільпо? бо загальну фразу "Але запевняю вас на 100%, що в мене були не тільки по лікпею а й по інших тратах щонайменше з десяток оплат які теж світились як "інші платежі" - серед них розетка, комуналка через некст, щось ще - і усіх їх Укрсіб у підсумку успішно окешбечив" вам зрозуміти важко?
По суті вам Son of Sun написав те саме іншими словами.
  _PORT_UA написав: Вы вижу очень категоричен, но если не нравится , пройдите мимо.

Обов'язково скористаюся вашою порадою - бо стільки багаторазово обсмокчених питань повторно на форумі не задає більше ніхто. При цьому судячи з вашого облікового запису на подяку тим хто вам допомагає - ви дуже скупий. Та при цьому ще й невдоволені коли вам пишуть очевидні речі
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Еще раз повторю, проходите мимо и не будет лишнего повода обсмактывать"очевидные"вещи.
Также просмотрите еще все сообщения, написанные мной и благодарности,которые я оставил.
Чего такой недовольный то? Заботитесь о нагрузке на серверы форума?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 519
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  _PORT_UA написав:Чего такой недовольный то? Заботитесь о нагрузке на серверы форума?
Та ні просто дещо дратує чисто мудацько-споживацьке відношення до форуму певних персонажів. А так усе гаразд - більшість форумчан тут адекватні.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:31

К чему эти разборки, прекрашайте :)
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:28

  omb написав:К чему эти разборки, прекрашайте :)

Изначально даже не помышлял о каких-то разборках. И это удивительно как на финансовом форуме можно прийти к каким то контрам. Но у этого персонажа это получилось.
Мало того,что он махровой советской шуткой оскорбил не меня,а одну из народностей страны за поребриком. Так далее его понесло, где он в хамской манере излагал свои посты. Но как оказывается не один я попал в немилость, этот персонаж умудрился зацепиться с Vorlon в теме Форвард банка.
Не знаю какими умозаключеними данный персонаж определял мудацко-потребительское отношение? Но,то что мудацкое поведение прослеживается,факт.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:15

  omb написав:К чему эти разборки, прекрашайте :)

Я перепрошую у вас та в усіх адекватних форумчан (троє з яких навіть подякували мене за моє останнє повідомлення у цій темі) за те, що так виходить я спровокував. Вибачайте спочатку не втримався щоб не написати очевидне, а потім вже вимушений був відповідати на питання. Сподіваюсь модератори вранці наведуть порядок на гілці
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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