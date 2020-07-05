Ну и где там про блокировку от Мастерпасса и конкретно про Велмарт и Сильпо.
Вы вижу очень категоричен, но если не нравится , пройдите мимо. А не умничайте!
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну и где там про блокировку от Мастерпасса и конкретно про Велмарт и Сильпо.
Вы вижу очень категоричен, но если не нравится , пройдите мимо. А не умничайте!
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:42
Son of Sun , спасибо. Коротко и по существу, буду смотреть как пройдет уже в августе.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:56
А вам треба щоб вас носом ткнули саме у велмарт та сільпо? бо загальну фразу "Але запевняю вас на 100%, що в мене були не тільки по лікпею а й по інших тратах щонайменше з десяток оплат які теж світились як "інші платежі" - серед них розетка, комуналка через некст, щось ще - і усіх їх Укрсіб у підсумку успішно окешбечив" вам зрозуміти важко?
По суті вам Son of Sun написав те саме іншими словами.
Обов'язково скористаюся вашою порадою - бо стільки багаторазово обсмокчених питань повторно на форумі не задає більше ніхто. При цьому судячи з вашого облікового запису на подяку тим хто вам допомагає - ви дуже скупий. Та при цьому ще й невдоволені коли вам пишуть очевидні речі
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Еще раз повторю, проходите мимо и не будет лишнего повода обсмактывать"очевидные"вещи.
Также просмотрите еще все сообщения, написанные мной и благодарности,которые я оставил.
Чего такой недовольный то? Заботитесь о нагрузке на серверы форума?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Та ні просто дещо дратує чисто мудацько-споживацьке відношення до форуму певних персонажів. А так усе гаразд - більшість форумчан тут адекватні.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:31
К чему эти разборки, прекрашайте
Кешбечные карты!
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:28
Изначально даже не помышлял о каких-то разборках. И это удивительно как на финансовом форуме можно прийти к каким то контрам. Но у этого персонажа это получилось.
Мало того,что он махровой советской шуткой оскорбил не меня,а одну из народностей страны за поребриком. Так далее его понесло, где он в хамской манере излагал свои посты. Но как оказывается не один я попал в немилость, этот персонаж умудрился зацепиться с Vorlon в теме Форвард банка.
Не знаю какими умозаключеними данный персонаж определял мудацко-потребительское отношение? Но,то что мудацкое поведение прослеживается,факт.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Нед 05 лип, 2020 22:15
Я перепрошую у вас та в усіх адекватних форумчан (троє з яких навіть подякували мене за моє останнє повідомлення у цій темі) за те, що так виходить я спровокував. Вибачайте спочатку не втримався щоб не написати очевидне, а потім вже вимушений був відповідати на питання. Сподіваюсь модератори вранці наведуть порядок на гілці
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В выписке приложения УкрСиба можно категории менять операций, как и их название
А так да, в теме уже всё по полочкам разложено и не один раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:48
Освежите мою память, пожалуйста!
По Нью-карду за месяц кешбэк - максимум 500 грн чистыми, да?
Предстоит одна крупная покупка, никак не могу решить, какой картой платить (есть и Ньюкард, и КБО от Идеи), поэтому решил уточнить.
Спасибо заранее.
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