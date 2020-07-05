В выписке приложения УкрСиба можно категории менять операций, как и их название
А так да, в теме уже всё по полочкам разложено и не один раз.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 07:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В выписке приложения УкрСиба можно категории менять операций, как и их название
А так да, в теме уже всё по полочкам разложено и не один раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:48
Освежите мою память, пожалуйста!
По Нью-карду за месяц кешбэк - максимум 500 грн чистыми, да?
Предстоит одна крупная покупка, никак не могу решить, какой картой платить (есть и Ньюкард, и КБО от Идеи), поэтому решил уточнить.
Спасибо заранее.
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Искатель, да. Потратите по карте 10к грн/месяц получите максимальную сумму кешбека в 500 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, кто-нибудь обращался на тёплую линию за mcc?
А то утверждают, что у них этого не видно... (что такое mcc объяснил).
Или, может, кто сталкивался - оплата через приложение НП от Интертопа:
перевод? Почтовые услуги? Или родной mcc?
Думаю то-ли симой платить (предпочтительнее) то-ли укрсибом.
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