В выписке приложения УкрСиба можно категории менять операций, как и их название
А так да, в теме уже всё по полочкам разложено и не один раз.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 07:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В выписке приложения УкрСиба можно категории менять операций, как и их название
А так да, в теме уже всё по полочкам разложено и не один раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:48
Освежите мою память, пожалуйста!
По Нью-карду за месяц кешбэк - максимум 500 грн чистыми, да?
Предстоит одна крупная покупка, никак не могу решить, какой картой платить (есть и Ньюкард, и КБО от Идеи), поэтому решил уточнить.
Спасибо заранее.
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Искатель, да. Потратите по карте 10к грн/месяц получите максимальную сумму кешбека в 500 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, кто-нибудь обращался на тёплую линию за mcc?
А то утверждают, что у них этого не видно... (что такое mcc объяснил).
Или, может, кто сталкивался - оплата через приложение НП от Интертопа:
перевод? Почтовые услуги? Или родной mcc?
Думаю то-ли симой платить (предпочтительнее) то-ли укрсибом.
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Alpha1251, зайдите на сайт НП и посмотрите вид наложенного платежа. Если "контроль оплаты", то это покупка и можно с кредитных средств. В мобильном приложении это не посмотреть (ну раньше точно, там вид наложки рисовали некорректно).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:59
Alpha1251 можно попробывать лимит поставить 0 на переводы с карты, чтобы только покупки могли пройти - но конечно не факт что спасет
Кешбечные карты!
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Колеги я вибачаюсь, але Alpha1251 скоріш за все МСС цікавить не з точки зору платежу за свої чи кредитні (думаю він вже точно знає, що там буде покупка а не переказ). Йому важливо значити чи не піде оплата "наложки" як "транспортні чи поштові послуги" які у Сіми йдуть під 0,5%. В цьому випадку йому краще платити Укрсібом. Але якщо наложка піде як "покупка взуття" (що навряд) то тоді інфініті від Сіми буде цікавіше.
Alpha1251 - я не думаю, що у НП МСС оплати наложки юр.осіб реалізовано в розрізі специфіки кожної окремої юр.особи. Вангую, що там скоріш за все буде МСС якесь "Інше не передбачене іншими розділами" - тому я краще б оплачував Ньюкардом
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