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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:56
Искатель толкаю с форварда и горя не знаю , залетает мгновенно
Кешбечные карты!
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:06
Ну форвард теж бува то смс не присила, то вхiд не фуричить. До того ж на витягнуту з форварла чужою тягнучкою суму ще мiнiмум добу йде нарахування вiдсоткiа
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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