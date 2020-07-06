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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:56
Искатель
толкаю с форварда и горя не знаю
, залетает мгновенно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:06
omb написав:Искатель
толкаю с форварда и горя не знаю
, залетает мгновенно
Ну форвард теж бува то смс не присила, то вхiд не фуричить. До того ж на витягнуту з форварла чужою тягнучкою суму ще мiнiмум добу йде нарахування вiдсоткiа
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:51
Alien о да, на 300-400 грн в месяц много накапае... а если вытянуть в пятницу татк глядишь еще и за выхи
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:23
omb написав:Alien
о да, на 300-400 грн в месяц много накапае... а если вытянуть в пятницу татк глядишь еще и за выхи
ну на 3-4 грн. накапає ще менше, а на 30000-40000 більше ніж у вашому прикладі. Це просто принцип - по можливості використовувати тягнучку банка отримувача якщо це безкоштовно. А % то просто бонусом - най дріничка, але приємно
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:43
Alien в этом вопросе я за удобство, у меня расходные деньги в форварде и там все карты добавлены, мне так лучше
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
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- Повідомлень: 1610
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 107 раз.
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