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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:56
Искатель толкаю с форварда и горя не знаю , залетает мгновенно
Кешбечные карты!
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:06
Ну форвард теж бува то смс не присила, то вхiд не фуричить. До того ж на витягнуту з форварла чужою тягнучкою суму ще мiнiмум добу йде нарахування вiдсоткiа
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:51
Alien о да, на 300-400 грн в месяц много накапае... а если вытянуть в пятницу татк глядишь еще и за выхи
Кешбечные карты!
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:23
ну на 3-4 грн. накапає ще менше, а на 30000-40000 більше ніж у вашому прикладі. Це просто принцип - по можливості використовувати тягнучку банка отримувача якщо це безкоштовно. А % то просто бонусом - най дріничка, але приємно
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:43
Alien в этом вопросе я за удобство, у меня расходные деньги в форварде и там все карты добавлены, мне так лучше
Кешбечные карты!
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:22
Так я ж не проти. Користайтесь так як вам більше до вподоби. Втім не можу не відзначити, що і Сіб має достатньо гарний додаток, в якому теж можна зберігати картки-донори. Тому при купівлі чи оплаті чогось в інтернеті поповнити нью-кард зі збереженого донора займає лічені секунди (не довше ніж додатком форварда). Та ще й використання власного додатку Сіб заохочується усілякими очевигодами.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:32
Alien я одну проводку в месяц делаю)
Кешбечные карты!
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:53
Золотое правило: при прочих равных - лучше тащить, чем толкать.
Если донор - Форвард, то это кроме того и реально выгодно.
На 500грн это малозаметно, а вот на 5-тизначных суммах - вполне
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:32
mustbe уболтали, добавил форвард в приложение симы
Кешбечные карты!
Додано: Сер 08 лип, 2020 00:03
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