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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1011101210131014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:56

Искатель толкаю с форварда и горя не знаю :), залетает мгновенно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:06

  omb написав:Искатель толкаю с форварда и горя не знаю :), залетает мгновенно

Ну форвард теж бува то смс не присила, то вхiд не фуричить. До того ж на витягнуту з форварла чужою тягнучкою суму ще мiнiмум добу йде нарахування вiдсоткiа ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 320
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Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:51

Alien о да, на 300-400 грн в месяц много накапае... а если вытянуть в пятницу татк глядишь еще и за выхи
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1614
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:23

  omb написав:Alien о да, на 300-400 грн в месяц много накапае... а если вытянуть в пятницу татк глядишь еще и за выхи

ну на 3-4 грн. накапає ще менше, а на 30000-40000 більше ніж у вашому прикладі. Це просто принцип - по можливості використовувати тягнучку банка отримувача якщо це безкоштовно. А % то просто бонусом - най дріничка, але приємно ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:43

Alien в этом вопросе я за удобство, у меня расходные деньги в форварде и там все карты добавлены, мне так лучше
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1614
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:22

  omb написав:Alien в этом вопросе я за удобство, у меня расходные деньги в форварде и там все карты добавлены, мне так лучше

Так я ж не проти. Користайтесь так як вам більше до вподоби. Втім не можу не відзначити, що і Сіб має достатньо гарний додаток, в якому теж можна зберігати картки-донори. Тому при купівлі чи оплаті чогось в інтернеті поповнити нью-кард зі збереженого донора займає лічені секунди (не довше ніж додатком форварда). Та ще й використання власного додатку Сіб заохочується усілякими очевигодами.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 320
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:32

Alien я одну проводку в месяц делаю)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:53

Золотое правило: при прочих равных - лучше тащить, чем толкать.
Если донор - Форвард, то это кроме того и реально выгодно.
На 500грн это малозаметно, а вот на 5-тизначных суммах - вполне
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:32

mustbe уболтали, добавил форвард в приложение симы :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:03

https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/7/662674/
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