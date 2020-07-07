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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 08:55
Alien написав:
Та ще й використання власного додатку Сіб заохочується усілякими очевигодами.
Как раз наоборот. Если не пользуешь додаток - тогда заохочуеться
А будете его юзать, так ничего и не дождетесь.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 09:17
ukrprom2014 дождешься участия в лотерее на 1000 грн, если будешь пользоваться
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omb
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:08
omb
Я в лохотронах никогда ничего не выигрываю.
Нужен четкий алгоритм - сделай то - получи се.
И чем больше карта отдыхает, тем лучшие предложения получает.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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