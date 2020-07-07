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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 08:55
Alien написав:
Та ще й використання власного додатку Сіб заохочується усілякими очевигодами.
Как раз наоборот. Если не пользуешь додаток - тогда заохочуеться
А будете его юзать, так ничего и не дождетесь.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 09:17
ukrprom2014 дождешься участия в лотерее на 1000 грн, если будешь пользоваться
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omb
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:08
omb
Я в лохотронах никогда ничего не выигрываю.
Нужен четкий алгоритм - сделай то - получи се.
И чем больше карта отдыхает, тем лучшие предложения получает.
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- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:39
ukrprom2014 написав:omb
Я в лохотронах никогда ничего не выигрываю.
Нужен четкий алгоритм - сделай то - получи се.
И чем больше карта отдыхает, тем лучшие предложения получает.
тоже самое в мобильной связи , повыключал на время отпуска все джсм номера и оставил 1 сдма,после включения каждый оператор предложил бонус,в том числе и переход на тариф с льготным АП
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:47
ukrprom2014 лохотрон - это если надо что-то дополнительно тратить, а тут ничего не надо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:13
Alpha1251 написав:
Коллеги, кто-нибудь обращался на тёплую линию за mcc?
А то утверждают, что у них этого не видно... (что такое mcc объяснил).
Или, может, кто сталкивался - оплата через приложение НП от Интертопа:
перевод? Почтовые услуги? Или родной mcc?
Думаю то-ли симой платить (предпочтительнее) то-ли укрсибом.
у меня в отделении получение от интертопа пробивается по 4214
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mephala
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:22
по картці new card wog pay okko інтернет магазин єва кеш бек коширний?
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husak_dima
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:27
mephala написав:
у меня в отделении получение от интертопа пробивается по 4214
Спасибо за ответ.
Сима, походу, решила эту дилемму за меня
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Alpha1251
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:32
husak_dima написав:
по картці new card wog pay okko інтернет магазин єва кеш бек коширний?
Да
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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