УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 08:55
Alien написав:
Та ще й використання власного додатку Сіб заохочується усілякими очевигодами.
Как раз наоборот. Если не пользуешь додаток - тогда заохочуеться
А будете его юзать, так ничего и не дождетесь.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1790
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Додано: Сер 08 лип, 2020 09:17
ukrprom2014 дождешься участия в лотерее на 1000 грн, если будешь пользоваться
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Подякували: 108 раз.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:08
omb Я в лохотронах никогда ничего не выигрываю. Нужен четкий алгоритм - сделай то - получи се. И чем больше карта отдыхает, тем лучшие предложения получает.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1790
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:39
ukrprom2014 написав: omb
Я в лохотронах никогда ничего не выигрываю.
Нужен четкий алгоритм - сделай то - получи се.
И чем больше карта отдыхает, тем лучшие предложения получает.
тоже самое в мобильной связи , повыключал на время отпуска все джсм номера и оставил 1 сдма,после включения каждый оператор предложил бонус,в том числе и переход на тариф с льготным АП
никому не верю
sens
Повідомлень: 12206
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:47
ukrprom2014 лохотрон - это если надо что-то дополнительно тратить, а тут ничего не надо
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1621
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:13
Alpha1251 написав:
Коллеги, кто-нибудь обращался на тёплую линию за mcc?
А то утверждают, что у них этого не видно... (что такое mcc объяснил).
Или, может, кто сталкивался - оплата через приложение НП от Интертопа:
перевод? Почтовые услуги? Или родной mcc?
Думаю то-ли симой платить (предпочтительнее) то-ли укрсибом.
у меня в отделении получение от интертопа пробивается по 4214
mephala
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:22
по картці new card wog pay okko інтернет магазин єва кеш бек коширний?
husak_dima
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:27
mephala написав:
у меня в отделении получение от интертопа пробивается по 4214
Спасибо за ответ.
Сима, походу, решила эту дилемму за меня
Alpha1251
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:32
husak_dima написав:
по картці new card wog pay okko інтернет магазин єва кеш бек коширний?
Да
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1790
З нами з: 09.03.14
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:11
Тимчасові перерви в доставці повідомлень
Шановні клієнти! У зв’язку з проведенням технічних робіт, спрямованих на покращення якості сервісів, з 05:00 до 08:00 09.07.2020 можливі короткострокові перерви в доставці повідомлень (SMS / Viber) та обробці SMS-запитів.
Повідомлення та SMS-запити, що надіслані у вказаний час, будуть доставлені після відновлення сервісу.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407534/
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