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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пришлось опять включить СМС-информ для оплаты в го.Варус. Без этого просто писало "неудачная попытка оплаты", хотя лимиты есть. Жаль.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 08 лип, 2020 18:34
Тас смс уже бесплатны
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:08
Имею евросейф,на финномер пришло приглашение по очевыгоде. Оплата должна быть в ИБ укрсиба для начисления кешбека?…где лежат тарифы на иб сиб24?
никому не верю
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