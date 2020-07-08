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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 971
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 971
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришлось опять включить СМС-информ для оплаты в го.Варус. Без этого просто писало "неудачная попытка оплаты", хотя лимиты есть. Жаль.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:34

  Slx написав:Пришлось опять включить СМС-информ для оплаты в го.Варус. Без этого просто писало "неудачная попытка оплаты", хотя лимиты есть. Жаль.

Тас смс уже бесплатны
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:08

  omb написав:mustbe уболтали, добавил форвард в приложение симы :)

Имею евросейф,на финномер пришло приглашение по очевыгоде. Оплата должна быть в ИБ укрсиба для начисления кешбека?…где лежат тарифы на иб сиб24?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sens написав:где лежат тарифы на иб сиб24?


https://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:43

Я так понимаю,опять технические работы, не зайти ни в мобильный, ни в веб-версию Укрсиб онлайн.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:26

  Искатель написав:Я так понимаю,опять технические работы, не зайти ни в мобильный, ни в веб-версию Укрсиб онлайн.

Так попереджали ж... https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407534/
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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