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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пришлось опять включить СМС-информ для оплаты в го.Варус. Без этого просто писало "неудачная попытка оплаты", хотя лимиты есть. Жаль.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 08 лип, 2020 18:34
Тас смс уже бесплатны
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:08
Имею евросейф,на финномер пришло приглашение по очевыгоде. Оплата должна быть в ИБ укрсиба для начисления кешбека?…где лежат тарифы на иб сиб24?
никому не верю
Додано: Сер 08 лип, 2020 21:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 лип, 2020 07:43
Я так понимаю,опять технические работы, не зайти ни в мобильный, ни в веб-версию Укрсиб онлайн.
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:26
Так попереджали ж...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Потешный банк.
Открыли НьюКарту дитю в 16лет. Через неделю стали звонить - прийдите закройте, ибо нам сказали что карту с 18 это можно выдавать
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:30
ukrprom2014
Шлите их лесом.
У меня просто ЗП карта и парень нормальный менеджер, а так бы вообще в их сторону не смотрел.
Спросил на днях о кредитовании, ипотеки вообще нет, кредиты под 76%
Банк как структура не хочет работать, хотят брать под 2% и выдавать под 76%, а кому такое надо?
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