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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 971
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 971
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришлось опять включить СМС-информ для оплаты в го.Варус. Без этого просто писало "неудачная попытка оплаты", хотя лимиты есть. Жаль.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:34

  Slx написав:Пришлось опять включить СМС-информ для оплаты в го.Варус. Без этого просто писало "неудачная попытка оплаты", хотя лимиты есть. Жаль.

Тас смс уже бесплатны
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:08

  omb написав:mustbe уболтали, добавил форвард в приложение симы :)

Имею евросейф,на финномер пришло приглашение по очевыгоде. Оплата должна быть в ИБ укрсиба для начисления кешбека?…где лежат тарифы на иб сиб24?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sens написав:где лежат тарифы на иб сиб24?


https://online.ukrsibbank.com/ibank/tariffs
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:43

Я так понимаю,опять технические работы, не зайти ни в мобильный, ни в веб-версию Укрсиб онлайн.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:26

  Искатель написав:Я так понимаю,опять технические работы, не зайти ни в мобильный, ни в веб-версию Укрсиб онлайн.

Так попереджали ж... https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407534/
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Потешный банк.
Открыли НьюКарту дитю в 16лет. Через неделю стали звонить - прийдите закройте, ибо нам сказали что карту с 18 это можно выдавать :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:30

ukrprom2014
Шлите их лесом.
У меня просто ЗП карта и парень нормальный менеджер, а так бы вообще в их сторону не смотрел.
Спросил на днях о кредитовании, ипотеки вообще нет, кредиты под 76% :D
Банк как структура не хочет работать, хотят брать под 2% и выдавать под 76%, а кому такое надо?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Можливі перерви в роботі UKRSIB online

Шановні клієнти! Інформуємо, що з метою покращення роботи сервісів банку, 10 липня 2020 року буде проведено ряд технічних робіт. У зв’язку з цим з 07:45 до 09:00 можливі короткочасні перерви в роботі системи інтернет-банкінгу
UKRSIB online

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408096/
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:47

unknownurl шота зачастили :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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