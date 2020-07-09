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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 971
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 971
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:03

New card

  omb написав:unknownurl шота зачастили :(

Есть НЕнулевой Евросейф,согласно условий - % на остаток =0,комиссия за СЕП=0,кешбек=0. Вопрос - за 1 поход можно ли закрыть карту Евросейф(обнуляем СЕПом в другой банк),далее дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:14

sens именно про евросейф не скажу, но с олинклюзив для депо проканало
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:19

  sens написав:
  omb написав:unknownurl шота зачастили :(

Есть НЕнулевой Евросейф,согласно условий - % на остаток =0,комиссия за СЕП=0,кешбек=0. Вопрос - за 1 поход можно ли закрыть карту Евросейф(обнуляем СЕПом в другой банк),далее дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка?


Зависит от знаний и совести сотрудника, который открывает продукт. 45 дней, как не крути, это технический период закрытия карты, сам счёт закрывается сразу. Это для всех карт.

Вообщем 50/50, нужно пробовать в отделении давить на логику (КЦ полюбому скажет ждать 45 дней)
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sens написав:дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка

Чем больше будет таких вопросов, тем быстрее лавочку прикроют.
Идите открывайте НК пока можно :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sens написав:дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка

Чем больше будет таких вопросов, тем быстрее лавочку прикроют.
Идите открывайте НК пока можно :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:11

STIGA это да.. но со временем они все больше я думаю работают с этой картой, так что шансы велики попасть на нормального
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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