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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:03
omb написав:unknownurl
шота зачастили
Есть НЕнулевой Евросейф,согласно условий - % на остаток =0,комиссия за СЕП=0,кешбек=0. Вопрос - за 1 поход можно ли закрыть карту Евросейф(обнуляем СЕПом в другой банк),далее дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка?
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:14
sens именно про евросейф не скажу, но с олинклюзив для депо проканало
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:19
sens написав: omb написав:unknownurl
шота зачастили
Есть НЕнулевой Евросейф,согласно условий - % на остаток =0,комиссия за СЕП=0,кешбек=0. Вопрос - за 1 поход можно ли закрыть карту Евросейф(обнуляем СЕПом в другой банк),далее дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка?
Зависит от знаний и совести сотрудника, который открывает продукт. 45 дней, как не крути, это технический период закрытия карты, сам счёт закрывается сразу. Это для всех карт.
Вообщем 50/50, нужно пробовать в отделении давить на логику (КЦ полюбому скажет ждать 45 дней)
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STIGA
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:39
sens написав:
дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка
Чем больше будет таких вопросов, тем быстрее лавочку прикроют.
Идите открывайте НК пока можно
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:40
sens написав:
дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка
Чем больше будет таких вопросов, тем быстрее лавочку прикроют.
Идите открывайте НК пока можно
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:11
STIGA это да.. но со временем они все больше я думаю работают с этой картой, так что шансы велики попасть на нормального
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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