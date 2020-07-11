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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:03
omb написав:unknownurl
шота зачастили
Есть НЕнулевой Евросейф,согласно условий - % на остаток =0,комиссия за СЕП=0,кешбек=0. Вопрос - за 1 поход можно ли закрыть карту Евросейф(обнуляем СЕПом в другой банк),далее дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка?
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:14
sens именно про евросейф не скажу, но с олинклюзив для депо проканало
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:19
sens написав: omb написав:unknownurl
шота зачастили
Есть НЕнулевой Евросейф,согласно условий - % на остаток =0,комиссия за СЕП=0,кешбек=0. Вопрос - за 1 поход можно ли закрыть карту Евросейф(обнуляем СЕПом в другой банк),далее дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка?
Зависит от знаний и совести сотрудника, который открывает продукт. 45 дней, как не крути, это технический период закрытия карты, сам счёт закрывается сразу. Это для всех карт.
Вообщем 50/50, нужно пробовать в отделении давить на логику (КЦ полюбому скажет ждать 45 дней)
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STIGA
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:39
sens написав:
дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка
Чем больше будет таких вопросов, тем быстрее лавочку прикроют.
Идите открывайте НК пока можно
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:11
STIGA это да.. но со временем они все больше я думаю работают с этой картой, так что шансы велики попасть на нормального
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 11 лип, 2020 23:15
Есть свежая информация касательно кражи 17 ячеек? Есть какая-то группа пострадавших Facebook?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 23:32
ukrprom2014 написав: sens написав:
дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка
Чем больше будет таких вопросов, тем быстрее лавочку прикроют.
Идите открывайте НК пока можно
уговорили,в будний день после моря и обеда будим улыбаться в отделении укрсиб на все страшные вопросы
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 12 лип, 2020 09:30
sens давно пора)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 12 лип, 2020 11:00
omb написав:sens
давно пора)
Я ж в группе риска,в основном кеш на базаре с утра,когда публики мало,а тут будет повод премиум-банкинг потренировать
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:52
Впервые выжал всю укрсиб карту. Придётся жену отправить за ещё одной.
Идея зажала лимит на О.Карту, так бы не надо было бы ехать в укрсиб.
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