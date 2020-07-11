Додано: Нед 12 лип, 2020 14:44
Striker написав:
Впервые выжал всю укрсиб карту. Придётся жену отправить за ещё одной.
Идея зажала лимит на О.Карту, так бы не надо было бы ехать в укрсиб.
В гарного господаря дві НК має бути щонайменше, бо якщо одна десь не спрацює, завжди можна на іншу перекинути й сплатити нею, та й ліміт подвоїти зайвим не буде...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY