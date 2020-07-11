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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:44
Striker написав:
Впервые выжал всю укрсиб карту. Придётся жену отправить за ещё одной.
Идея зажала лимит на О.Карту, так бы не надо было бы ехать в укрсиб.
В гарного господаря дві НК має бути щонайменше, бо якщо одна десь не спрацює, завжди можна на іншу перекинути й сплатити нею, та й ліміт подвоїти зайвим не буде...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
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- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:24
kreuz написав: Striker написав:
Впервые выжал всю укрсиб карту. Придётся жену отправить за ещё одной.
Идея зажала лимит на О.Карту, так бы не надо было бы ехать в укрсиб.
В гарного господаря дві НК має бути щонайменше, бо якщо одна десь не спрацює, завжди можна на іншу перекинути й сплатити нею, та й ліміт подвоїти зайвим не буде...
Это если у вас есть ферма дропов. А так дают одну карту на рыло.
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Bosstone
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:30
Rainbow написав:ukrprom2014
Шлите их лесом.
У меня просто ЗП карта и парень нормальный менеджер, а так бы вообще в их сторону не смотрел.
Спросил на днях о кредитовании, ипотеки вообще нет, кредиты под 76%
Банк как структура не хочет работать, хотят брать под 2% и выдавать под 76%, а кому такое надо?
В далёком и мохнатом 06м году на квартирубрал у них 40 штук под 12 годовых, если не изменяет память. Дали на 15 лет, сдыхался за год и 10 месяцев. Всё было чинно и благородно. Правда тогда это был просто банк из Харькова, не лягушачий.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Нед 12 лип, 2020 16:08
Обоссанный Comfy хотел впарить выставочный телефон, послал нах и оформил возврат. Как теперь перевести отсюда без потерь? СЭП/р2р бесплатный?
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Striker
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Додано: Нед 12 лип, 2020 16:11
Striker написав:
Обоссанный Comfy хотел впарить выставочный телефон, послал нах и оформил возврат. Как теперь перевести отсюда без потерь? СЭП/р2р бесплатный?
сэп бесплатный
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Bosstone
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Додано: Нед 12 лип, 2020 16:13
Bosstone
Пасеба.
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Striker
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