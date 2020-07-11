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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 972
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:44

  Striker написав:Впервые выжал всю укрсиб карту. Придётся жену отправить за ещё одной.
Идея зажала лимит на О.Карту, так бы не надо было бы ехать в укрсиб. :|

В гарного господаря дві НК має бути щонайменше, бо якщо одна десь не спрацює, завжди можна на іншу перекинути й сплатити нею, та й ліміт подвоїти зайвим не буде...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:24

  kreuz написав:
  Striker написав:Впервые выжал всю укрсиб карту. Придётся жену отправить за ещё одной.
Идея зажала лимит на О.Карту, так бы не надо было бы ехать в укрсиб. :|

В гарного господаря дві НК має бути щонайменше, бо якщо одна десь не спрацює, завжди можна на іншу перекинути й сплатити нею, та й ліміт подвоїти зайвим не буде...

Это если у вас есть ферма дропов. А так дают одну карту на рыло.
Bosstone
 
Повідомлень: 1541
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Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:30

  Rainbow написав:ukrprom2014
Шлите их лесом.
У меня просто ЗП карта и парень нормальный менеджер, а так бы вообще в их сторону не смотрел.
Спросил на днях о кредитовании, ипотеки вообще нет, кредиты под 76% :D
Банк как структура не хочет работать, хотят брать под 2% и выдавать под 76%, а кому такое надо?

В далёком и мохнатом 06м году на квартирубрал у них 40 штук под 12 годовых, если не изменяет память. Дали на 15 лет, сдыхался за год и 10 месяцев. Всё было чинно и благородно. Правда тогда это был просто банк из Харькова, не лягушачий.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 827
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:08

Обоссанный Comfy хотел впарить выставочный телефон, послал нах и оформил возврат. Как теперь перевести отсюда без потерь? СЭП/р2р бесплатный?
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Striker
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Повідомлень: 785
З нами з: 15.02.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:11

  Striker написав:Обоссанный Comfy хотел впарить выставочный телефон, послал нах и оформил возврат. Как теперь перевести отсюда без потерь? СЭП/р2р бесплатный?
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Bosstone
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 21.04.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:13

Bosstone
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Striker
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Повідомлень: 785
З нами з: 15.02.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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  #<1 ... 1015101610171018
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