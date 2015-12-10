Так это не магазин хотел Вам впарить выставочный телефон. Это Вы сами сознательно пошли на риск. Последними, как правило, остаются выставочные экземпляры.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 07:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так это не магазин хотел Вам впарить выставочный телефон. Это Вы сами сознательно пошли на риск. Последними, как правило, остаются выставочные экземпляры.
Додано: Пон 13 лип, 2020 07:32
ingtrans
Я не разбираюсь в таких тонкостях, типа как последний выставочный. Факт в том, что на сайте об этом нигде не указано и магазин даёт неполную/ложную информацию о товаре.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Пон 13 лип, 2020 07:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А какие магазины дают такую информацию? Видел у некоторых (например у allo) продажу поврежденных товаров (царапины, сколы, отсутствие коробки и т.п.) по сниженным ценам - там тип повреждений указан, но информации о том, что экземпляр витринный не помню, правда, и покупаю не очень часто.
Конкретно по Comfy года 2 назад был случай, когда сдеkал заказ (без предоплаты), мне перезвонили и спросили: "Экземпляр витринный, будете брать?" Ну и что касается телефонов, то последние экземпляры у них в большинстве случаев витринные. Вполне может быть, что вкусная цена как раз и была обусловлена тем, что экземпляр в витрины.
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