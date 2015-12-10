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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 07:22
Striker написав:
Comfy хотел впарить выставочный телефон
Striker написав:
осталось по одному экземпляру только в 4 магазинах в Днепре
Так это не магазин хотел Вам впарить выставочный телефон. Это Вы сами сознательно пошли на риск. Последними, как правило, остаются выставочные экземпляры.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 07:32
ingtrans
Я не разбираюсь в таких тонкостях, типа как последний выставочный. Факт в том, что на сайте об этом нигде не указано и магазин даёт неполную/ложную информацию о товаре.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 07:55
Striker написав:
Я не разбираюсь в таких тонкостях, типа как последний выставочный. Факт в том, что на сайте об этом нигде не указано и магазин даёт неполную/ложную информацию о товаре.
А какие магазины дают такую информацию? Видел у некоторых (например у allo) продажу поврежденных товаров (царапины, сколы, отсутствие коробки и т.п.) по сниженным ценам - там тип повреждений указан, но информации о том, что экземпляр витринный не помню, правда, и покупаю не очень часто.
Конкретно по Comfy года 2 назад был случай, когда сделал заказ (без предоплаты), мне перезвонили и спросили: "Экземпляр витринный, будете брать?" Ну и что касается телефонов, то последние экземпляры у них в большинстве случаев витринные. Вполне может быть, что вкусная цена как раз и была обусловлена тем, что экземпляр в витрины.
Востаннє редагувалось ingtrans
в Пон 13 лип, 2020 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Пон 13 лип, 2020 08:08
ingtrans написав:
Вполне может быть, что вкусная цена как раз и была обусловлена тем, что экземпляр в витрины.
Да, так и есть. Я впервые с таким столкнулся, в следующий раз буду внимательней смотреть.
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- +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:16
ingtrans у меня недавно также было в эльдорадо, они позвонили и сказали, если сегодня, то с витрины, либо 2-3 дня ждешь и получаешь в упаковке
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