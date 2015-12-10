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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1017101810191020>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 972
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Comfy хотел впарить выставочный телефон

  Striker написав:осталось по одному экземпляру только в 4 магазинах в Днепре

Так это не магазин хотел Вам впарить выставочный телефон. Это Вы сами сознательно пошли на риск. Последними, как правило, остаются выставочные экземпляры.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:32

ingtrans
Я не разбираюсь в таких тонкостях, типа как последний выставочный. Факт в том, что на сайте об этом нигде не указано и магазин даёт неполную/ложную информацию о товаре.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Я не разбираюсь в таких тонкостях, типа как последний выставочный. Факт в том, что на сайте об этом нигде не указано и магазин даёт неполную/ложную информацию о товаре.

А какие магазины дают такую информацию? Видел у некоторых (например у allo) продажу поврежденных товаров (царапины, сколы, отсутствие коробки и т.п.) по сниженным ценам - там тип повреждений указан, но информации о том, что экземпляр витринный не помню, правда, и покупаю не очень часто.
Конкретно по Comfy года 2 назад был случай, когда сделал заказ (без предоплаты), мне перезвонили и спросили: "Экземпляр витринный, будете брать?" Ну и что касается телефонов, то последние экземпляры у них в большинстве случаев витринные. Вполне может быть, что вкусная цена как раз и была обусловлена тем, что экземпляр в витрины.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 13 лип, 2020 09:17, всього редагувалось 1 раз.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 08:08

  ingtrans написав:Вполне может быть, что вкусная цена как раз и была обусловлена тем, что экземпляр в витрины.

Да, так и есть. Я впервые с таким столкнулся, в следующий раз буду внимательней смотреть.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:16

ingtrans у меня недавно также было в эльдорадо, они позвонили и сказали, если сегодня, то с витрины, либо 2-3 дня ждешь и получаешь в упаковке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:18

  ukrprom2014 написав:
  sens написав:дадут ли открыть новый продукт НК,или предложат 45 дней отдохнуть от Банка

Чем больше будет таких вопросов, тем быстрее лавочку прикроют.
Идите открывайте НК пока можно :)

НЕ ОТКРЫВАЮТ,звонят сотрудники с отделения сами в КЦ,даже евросейф из другого отделения закрыть не могут.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:50

sens можно попытаться сначало свой евросейф перевести на это отделение, а потом закрывать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Хотел жене обновить телефон, был такой как у меня по очень вкусной цене, осталось по одному экземпляру только в 4 магазинах


Що за така популярна модель?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нью Кард уже не выдают?
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:13

  reef написав:Нью Кард уже не выдают?

а почему не выдают? а шо случилось?
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