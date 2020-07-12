Тимчасова адміністрація? Дефолт? Нашестя зомбі!?
P.S. обожнюю, як тут кожен читає повідомлення по своїй діагоналі і бачить те, що хоче.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:25
Тимчасова адміністрація? Дефолт? Нашестя зомбі!?
P.S. обожнюю, як тут кожен читає повідомлення по своїй діагоналі і бачить те, що хоче.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, IBM, jump, ramaz, Spring, vollena71, Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|