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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 972
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:25

  Andey написав:
  reef написав:Нью Кард уже не выдают?

а почему не выдают? а шо случилось?

Тимчасова адміністрація? Дефолт? Нашестя зомбі!?

P.S. обожнюю, як тут кожен читає повідомлення по своїй діагоналі і бачить те, що хоче.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:39

  klug написав:
  Andey написав:
  reef написав:Нью Кард уже не выдают?

а почему не выдают? а шо случилось?

Тимчасова адміністрація? Дефолт? Нашестя зомбі!?

P.S. обожнюю, як тут кожен читає повідомлення по своїй діагоналі і бачить те, що хоче.

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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:39

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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Квесторе_поверніться написав:Карта лише для нових клієнтів банки.

Не зовсім. Може відкрити і "старий", але треба закрити всі інші пакети
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:42

  Andey написав:
  reef написав:Нью Кард уже не выдают?

а почему не выдают? а шо случилось?

В ИБ не вижу её, чтобы заказать.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:45

  reef написав:
  Andey написав:
  reef написав:Нью Кард уже не выдают?

а почему не выдают? а шо случилось?

В ИБ не вижу её, чтобы заказать.

Ёё там и не было, только топать в отделение
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reef написав:В ИБ не вижу её, чтобы заказать.

В приложении для новых клиентов доступна.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А какие основные нюансы у НьюКард?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Квесторе_поверніться написав:Карта лише для нових клієнтів банки.

учитывая новые ставки решил оставить евросейф , тк с него сеп = 0 , а по депозиту Строк дії 547 днів
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sens
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  V2 написав:Що за така популярна модель?

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