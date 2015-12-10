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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:25
Andey написав: reef написав:
Нью Кард уже не выдают?
а почему не выдают? а шо случилось?
Тимчасова адміністрація? Дефолт? Нашестя зомбі!?
P.S. обожнюю, як тут кожен читає повідомлення по своїй діагоналі і бачить те, що хоче.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:39
klug написав: Andey написав: reef написав:
Нью Кард уже не выдают?
а почему не выдают? а шо случилось?
Тимчасова адміністрація? Дефолт? Нашестя зомбі!?
P.S. обожнюю, як тут кожен читає повідомлення по своїй діагоналі і бачить те, що хоче.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:39
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:40
Квесторе_поверніться написав:
Карта лише для нових клієнтів банки.
Не зовсім. Може відкрити і "старий", але треба закрити всі інші пакети
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:42
Andey написав: reef написав:
Нью Кард уже не выдают?
а почему не выдают? а шо случилось?
В ИБ не вижу её, чтобы заказать.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:45
reef написав: Andey написав: reef написав:
Нью Кард уже не выдают?
а почему не выдают? а шо случилось?
В ИБ не вижу её, чтобы заказать.
Ёё там и не было, только топать в отделение
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:45
reef написав:
В ИБ не вижу её, чтобы заказать.
В приложении для новых клиентов доступна.
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- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:47
А какие основные нюансы у НьюКард?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:52
Квесторе_поверніться написав:
Карта лише для нових клієнтів банки.
учитывая новые ставки решил оставить евросейф , тк с него сеп = 0 , а по депозиту Строк дії 547 днів
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никому не верю
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:01
V2 написав:
Що за така популярна модель?
Звичайний Honor 20 Pro, на якому є можливість встановити нормальний запис телефонних розмов.
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