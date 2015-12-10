Striker написав:Звичайний Honor 20 Pro, на якому є можливість встановити нормальний запис телефонних розмов.
Так, вроде, нет никакой скидки, цена даже выше, чем в паре других популярных магазинов... А чем вызвана необходимость записи разговоров? Особенности работы? Я даже как-то не вспомню случая, чтобы мне нужно было записать разговор.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
ingtrans написав:Так, вроде, нет никакой скидки, цена даже выше, чем в паре других популярных магазинов... А чем вызвана необходимость записи разговоров? Особенности работы? Я даже как-то не вспомню случая, чтобы мне нужно было записать разговор.
Это сегодня. Вчера покупал за 10199 по акции, дешевле только в MOYO за 11к, но это отстойник, в котором людям часто продают б/у товар под видом нового. Мне нужна эта функция, бывает по работе надо убедиться, что правильно понял, или банк какой-то звонит и какой-то момент надо переслушать и т.д.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: