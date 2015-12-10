УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:04
Вопрос к киевлянам... будет ли кишмиш, если платить коммуналь через ГИОЦ (единая платёжка через какую то прокладку ГЕРЦ)? тася давала, а как у сибаса с этим?
Карамболь
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:25
Striker написав:
Звичайний Honor 20 Pro, на якому є можливість встановити нормальний запис телефонних розмов.
Так, вроде, нет никакой скидки, цена даже выше, чем в паре других популярных магазинов... А чем вызвана необходимость записи разговоров? Особенности работы? Я даже как-то не вспомню случая, чтобы мне нужно было записать разговор.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:35
Карамболь написав:
Вопрос к киевлянам... будет ли кишмиш, если платить коммуналь через ГИОЦ (единая платёжка через какую то прокладку ГЕРЦ)? тася давала, а как у сибаса с этим?
Будет
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:03
ingtrans написав:
Так, вроде, нет никакой скидки, цена даже выше, чем в паре других популярных магазинов... А чем вызвана необходимость записи разговоров? Особенности работы? Я даже как-то не вспомню случая, чтобы мне нужно было записать разговор.
Это сегодня. Вчера покупал за 10199 по акции, дешевле только в MOYO за 11к, но это отстойник, в котором людям часто продают б/у товар под видом нового.
Мне нужна эта функция, бывает по работе надо убедиться, что правильно понял, или банк какой-то звонит и какой-то момент надо переслушать и т.д.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Отримай бонус за оформлення картки: +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:06
Striker
repka.ua 10999 и тоже оплата картой на сайте есть, а если купить через
https://grivasi.com/ua/welcome/?user=13750
то будет еще 1.5% сверху
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:13
omb Не внушает доверие данный магазин. В Comfy я хоть могу деньги вернуть или товар без особых проблем, а это кот в мешке.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Отримай бонус за оформлення картки: +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:53
Striker написав:
Мне нужна эта функция, бывает по работе надо убедиться, что правильно понял, или банк какой-то звонит и какой-то момент надо переслушать и т.д.
Наличие этой функции зависит от страны (для СНГ она должна быть доступна) и от версии Android. Вроде как, начиная с Android 9 Google её решила вырезать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:55
Striker написав:
Звичайний Honor 20 Pro
Цікавий телефон.
Йому б ще mini jack - взагалі було б добре!
V2
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