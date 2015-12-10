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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 972
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:04

Вопрос к киевлянам... будет ли кишмиш, если платить коммуналь через ГИОЦ (единая платёжка через какую то прокладку ГЕРЦ)? тася давала, а как у сибаса с этим?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Звичайний Honor 20 Pro, на якому є можливість встановити нормальний запис телефонних розмов.

Так, вроде, нет никакой скидки, цена даже выше, чем в паре других популярных магазинов... А чем вызвана необходимость записи разговоров? Особенности работы? Я даже как-то не вспомню случая, чтобы мне нужно было записать разговор.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:35

  Карамболь написав:Вопрос к киевлянам... будет ли кишмиш, если платить коммуналь через ГИОЦ (единая платёжка через какую то прокладку ГЕРЦ)? тася давала, а как у сибаса с этим?

Будет
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  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:03

  ingtrans написав:Так, вроде, нет никакой скидки, цена даже выше, чем в паре других популярных магазинов... А чем вызвана необходимость записи разговоров? Особенности работы? Я даже как-то не вспомню случая, чтобы мне нужно было записать разговор.

Это сегодня. Вчера покупал за 10199 по акции, дешевле только в MOYO за 11к, но это отстойник, в котором людям часто продают б/у товар под видом нового.
Мне нужна эта функция, бывает по работе надо убедиться, что правильно понял, или банк какой-то звонит и какой-то момент надо переслушать и т.д.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:06

Striker repka.ua 10999 и тоже оплата картой на сайте есть, а если купить через https://grivasi.com/ua/welcome/?user=13750 то будет еще 1.5% сверху
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:13

omb
Не внушает доверие данный магазин. В Comfy я хоть могу деньги вернуть или товар без особых проблем, а это кот в мешке.
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  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Мне нужна эта функция, бывает по работе надо убедиться, что правильно понял, или банк какой-то звонит и какой-то момент надо переслушать и т.д.
Наличие этой функции зависит от страны (для СНГ она должна быть доступна) и от версии Android. Вроде как, начиная с Android 9 Google её решила вырезать.
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  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Звичайний Honor 20 Pro


Цікавий телефон.
Йому б ще mini jack - взагалі було б добре!
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