на карту звичайно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:52
на карту звичайно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:06
Мне предложили эти 100 грн. за 20 платежей, хотя я в июне больше 30 сделал, т.к. была ещё такая замануха:
"Якщо кількість Ваших розрахунків за період акції становитиме 30 або більше, Ви автоматично отримаєте можливість виграти 30% кешбек на всі розрахунки карткою в червні."
Интересно кто-то получил эти 30% кешбэка или 16 числа узнаем?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я тоже больше 30 сделал на всякий пожарный. Посмотрим. Сотка уже есть.
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А как быстро она зачисляется? Ввёл код 40 минут назад, до сих пор ничего нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Фантом, пару дней, недель =)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Народ, а кто подскажет новичку в данной ветке, Нью кард с кред лимитом? Или просто дебетка? Если кредитка есть ли льготній период?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:00
klyde
Дебетка
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:14
Наверное буду спонсором.
Сегодня с СоСо отправил СЕПом в первой половине дня по iban погашение кредитной карты. 18.14, а деньги не поступили.
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:31
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