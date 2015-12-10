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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 972
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:52

  KVV написав:
  lel написав:Пришел 16ный код для Очевыгоды на 100 грн за 25 платежей.

Ця 100ка впаде на вказаний телефон? Чи на карту?

на карту звичайно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:06

  lel написав:Пришел 16ный код для Очевыгоды на 100 грн за 25 платежей. В этом месяце уже не предлагали. Дали на 2 ю карту с такими же условиями.

Мне предложили эти 100 грн. за 20 платежей, хотя я в июне больше 30 сделал, т.к. была ещё такая замануха:
"Якщо кількість Ваших розрахунків за період акції становитиме 30 або більше, Ви автоматично отримаєте можливість виграти 30% кешбек на всі розрахунки карткою в червні."
Интересно кто-то получил эти 30% кешбэка или 16 числа узнаем?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я тоже больше 30 сделал на всякий пожарный. Посмотрим. Сотка уже есть.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А как быстро она зачисляется? Ввёл код 40 минут назад, до сих пор ничего нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Фантом, пару дней, недель =)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Народ, а кто подскажет новичку в данной ветке, Нью кард с кред лимитом? Или просто дебетка? Если кредитка есть ли льготній период?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:00

klyde
Дебетка
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:14

Наверное буду спонсором.
Сегодня с СоСо отправил СЕПом в первой половине дня по iban погашение кредитной карты. 18.14, а деньги не поступили.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:31

  Фантом написав:А как быстро она зачисляется? Ввёл код 40 минут назад, до сих пор ничего нет.

Думаю придёт 16-го вместе с обычным
Hack-Stock
 
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