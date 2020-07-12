Совість майте. Це дуже на вдачу платіж - мало який банк так пізно прийме. Сам факт, що Сибас так пізно відправляє - уже диво.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:02
Совість майте. Це дуже на вдачу платіж - мало який банк так пізно прийме. Сам факт, що Сибас так пізно відправляє - уже диво.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:43
уважно прочитайте перед написанням коментарів
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:52
Доречі, з Укрсибу до 18:00 СЕП день у день відправляють, а той же Конкорд ще встигає зараховувати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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