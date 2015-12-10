УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:02
Востаннє редагувалось
klug
в Пон 13 лип, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:43
klug написав: anikola13 написав:
18.14, а деньги не поступили.
Совість майте. Це дуже на вдачу платіж - мало який банк так пізно прийме. Сам факт, що Сибас так пізно відправляє - уже диво.
уважно прочитайте перед написанням коментарів
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velvet
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:52
velvet написав: klug написав: anikola13 написав:
18.14, а деньги не поступили.
Совість майте. Це дуже на вдачу платіж - мало який банк так пізно прийме. Сам факт, що Сибас так пізно відправляє - уже диво.
уважно прочитайте перед написанням коментарів
Доречі, з Укрсибу до 18:00 СЕП день у день відправляють, а той же Конкорд ще встигає зараховувати...
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kreuz
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:53
В пятницу 3 июля отправил сеп из укрсиб-онлайн в 18:18 – в 18:50 уже засветились в укргазе.
Возможно, что готовятся к режиму работы 23/7
killer bees
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:37
killer bees написав:
В пятницу 3 июля отправил сеп из укрсиб-онлайн в 18:18 – в 18:50 уже засветились в укргазе.
Возможно, что готовятся к режиму работы 23/7
Вместо того чтобы гадать, глянули бы
регламент обработки платежей
на сайте.
Перекази на рахунки юридичних осіб в UKRSIBBANK
Робочі дні з 9:00 по 19:00
Перекази на рахунки в інших банках
Робочі дні з 9:00 по 18:45
Всі інші операції
24/7
за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - 100 грн http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:00
Striker написав: MASolomko написав:
Наличие этой функции зависит от страны (для СНГ она должна быть доступна) и от версии Android. Вроде как, начиная с Android 9 Google её решила вырезать.
В Украине недоступна. Например, на Realme запись доступна в России, а в Украине нет. Україна - це Європа.
Сорри за оффтоп)
Купил недавно Xiaomi Redmi Note 8 Pro, прошил индонезийскую прошивку на 9м андроиде, для записи разговоров, всё работает.
Ferlakur
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:51
Всім привіт. Підскажіть будь ласка, прийшов код по очевигоді 50 грн. Коли гроші зарахують, вони будуть входити у ліміт 500₴/міс? Дякую.
extreme_lviv_ua
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:54
extreme_lviv_ua написав:
Коли гроші зарахують, вони будуть входити у ліміт 500₴/міс?
Нет.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
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