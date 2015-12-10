Совість майте. Це дуже на вдачу платіж - мало який банк так пізно прийме. Сам факт, що Сибас так пізно відправляє - уже диво.
уважно прочитайте перед написанням коментарів
Доречі, з Укрсибу до 18:00 СЕП день у день відправляють, а той же Конкорд ще встигає зараховувати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
killer bees написав:В пятницу 3 июля отправил сеп из укрсиб-онлайн в 18:18 – в 18:50 уже засветились в укргазе. Возможно, что готовятся к режиму работы 23/7
Вместо того чтобы гадать, глянули бы регламент обработки платежей на сайте. Перекази на рахунки юридичних осіб в UKRSIBBANK Робочі дні з 9:00 по 19:00 Перекази на рахунки в інших банках Робочі дні з 9:00 по 18:45 Всі інші операції 24/7
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Slx написав:Пришло копия-пуш про 100 грн, чтои вчера. Обрадовали меня - думал выиграл их. Тепер сижу и думаю - это баг и мне случайно идентичный код дали или это баг и мне продублировали.
Мені також продублювали СМС вчорашнє з тим самим кодом.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):