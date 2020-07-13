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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:09

  Slx написав:Пришло копия-пуш про 100 грн, чтои вчера. Обрадовали меня - думал выиграл их. Тепер сижу и думаю - это баг и мне случайно идентичный код дали или это баг и мне продублировали.


Продублировали. При повторном вводе кода выдает сообщение, что код уже использован ранее. Все ок, ждем розыграш по 30% КБ. :mrgreen:
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Получил вчера New Card, пополнил мобильный, не могу понять, где смотреть кешбек?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

reef написав:Получил вчера New Card, пополнил мобильный, не могу понять, где смотреть кешбек?
Нигде, выплатят автоматом в следующем месяце
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

То есть, я не буду знать, за какие покупки начислят КБ, а за какие нет?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:14

  reef написав:Получил вчера New Card, пополнил мобильный, не могу понять, где смотреть кешбек?

А Ви ж перед оплатою дочекалися підключення до програми кешбеку?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:15

  reef написав:То есть, я не буду знать, за какие покупки начислят КБ, а за какие нет?

Що трохи підіймає цінність чужого досвіду )) Куріть гілку вглиб...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:26

  kreuz написав:
  reef написав:То есть, я не буду знать, за какие покупки начислят КБ, а за какие нет?

Що трохи підіймає цінність чужого досвіду )) Куріть гілку вглиб...

Это понятно, но пока я прочту ветку за три месяца, могу наделать ненужных покупок. :(
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:39

reef
Чекайте повідомлення про підключення Вас до програми!
Після того - тратьте.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшло сьодні вранці (5:15).
reef
 
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