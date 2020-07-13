Продублировали. При повторном вводе кода выдает сообщение, что код уже использован ранее. Все ок, ждем розыграш по 30% КБ.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:09
Продублировали. При повторном вводе кода выдает сообщение, что код уже использован ранее. Все ок, ждем розыграш по 30% КБ.
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Получил вчера New Card, пополнил мобильный, не могу понять, где смотреть кешбек?
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нигде, выплатят автоматом в следующем месяце
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
То есть, я не буду знать, за какие покупки начислят КБ, а за какие нет?
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:14
А Ви ж перед оплатою дочекалися підключення до програми кешбеку?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:15
Що трохи підіймає цінність чужого досвіду )) Куріть гілку вглиб...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:26
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:39
reef
Чекайте повідомлення про підключення Вас до програми!
Після того - тратьте.
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Прийшло сьодні вранці (5:15).
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:59
reef ну все, вперед
Кешбечные карты!
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