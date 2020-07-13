Как бы, да.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Как бы, да.
Ведите бухучет. Проверенные точки ребята писали в этой теме — функции поиска в помощь
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:50
и помнить что должен быть именно платеж, а не перевод денег
Кешбечные карты!
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