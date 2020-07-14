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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лип, 2020 15:08
reef написав:
То есть, я не буду знать, за какие покупки начислят КБ, а за какие нет?
Как бы, да.
Ведите бухучет. Проверенные точки ребята писали в этой теме — функции поиска в помощь
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Додано: Вів 14 лип, 2020 15:50
и помнить что должен быть именно платеж, а не перевод денег
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Додано: Вів 14 лип, 2020 21:36
Ferlakur написав:
Купил недавно Xiaomi Redmi Note 8 Pro, прошил индонезийскую прошивку на 9м андроиде, для записи разговоров, всё работает.
Поздравляю, этим Вы лишили себя годовой гарантии.
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